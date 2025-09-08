Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons avec garage à vendre en Lisbonne, Portugal

Cascais
36
Oeiras
16
Sintra
4
Torres Vedras
3
32 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 4 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 4
Surface 264 m²
Brésil Residence est un projet unique qui combine toute la sophistication de l'immobilier de…
$2,58M
Duplex 3 chambres dans Belem, Portugal
Duplex 3 chambres
Belem, Portugal
Chambres 3
Surface 238 m²
Appartement neuf 3 chambres dans le complexe résidentiel Bel é m Riverside Complexe est situ…
$1,35M
Villa 3 chambres dans Alcabideche, Portugal
Villa 3 chambres
Alcabideche, Portugal
Chambres 3
Surface 275 m²
Nouveau Penha Longa Vallée la copropriété se compose de 11 villas, chacune d'une superficie …
$1,23M
AdriastarAdriastar
Villa 4 chambres dans Lourinha, Portugal
Villa 4 chambres
Lourinha, Portugal
Chambres 4
Surface 196 m²
Villa avec vue sur la mer près de Praia da Araya Branca, Lorinha. Dans la copropriété avec p…
$620,802
Villa 3 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 3 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 3
Surface 337 m²
Le projet sur l'océan avec une vue frontale est une luxueuse copropriété Villa Maria Pia Con…
$761,361
Villa 4 chambres dans Alcabideche, Portugal
Villa 4 chambres
Alcabideche, Portugal
Chambres 4
Surface 350 m²
Une maison moderne de deux étages avec d'énormes balcons qui offre une vue imprenable sur l'…
$1,63M
Villa 3 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 3 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 3
Surface 400 m²
L'école et le nouveau campus universitaire Nova School Business and Economics (5 minutes à p…
$3,02M
Duplex 4 chambres dans Alcantara, Portugal
Duplex 4 chambres
Alcantara, Portugal
Chambres 4
Surface 185 m²
Fantastique duplex c chambres dans un excellent emplacement . L'appartement 2 excellentes te…
$1,08M
Villa 4 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 4 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 4
Surface 341 m²
Castelhana Résidences est un nouveau complexe composé de 6 villas de qualité supérieure situ…
$1,25M
Villa 3 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 3 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 3
Surface 416 m²
Village moderne avec jardin et piscine dans un nouveau complexe dans la zone exclusive de Co…
$1,64M
Duplex 3 chambres dans Campo de Ourique, Portugal
Duplex 3 chambres
Campo de Ourique, Portugal
Chambres 3
Surface 143 m²
Amoreiras — l'une des régions ayant la meilleure qualité de vie à Lisbonne, avec une large o…
$1,04M
Villa 3 chambres dans Alcantara, Portugal
Villa 3 chambres
Alcantara, Portugal
Chambres 3
Surface 190 m²
Nouvelle villa de 3 chambres avec terrasse dans une copropriété fermée de 9 villas. La copro…
$1,29M
Villa 3 chambres dans Alcabideche, Portugal
Villa 3 chambres
Alcabideche, Portugal
Chambres 3
Surface 360 m²
La villa est située dans la zone de la station balnéaire de Cascais, dans le parc naturel de…
$2,17M
Villa 3 chambres dans Alcabideche, Portugal
Villa 3 chambres
Alcabideche, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 169 m²
Elégante maison de 3 chambres dans l'un des quartiers les plus paisibles d'Estoril, à quelqu…
$1,52M
Villa 3 chambres dans Sintra, Portugal
Villa 3 chambres
Sintra, Portugal
Chambres 3
Surface 187 m²
Situé à Rio de Mouro, un quartier de plus en plus populaire, Quinta da Azenha allie un paysa…
$808,214
Duplex 3 chambres dans Sao Domingos de Rana, Portugal
Duplex 3 chambres
Sao Domingos de Rana, Portugal
Chambres 3
Surface 180 m²
Deux niveaux Avec 3 chambres, avec balcon, avec une excellente décoration et de grandes fenê…
$620,802
Duplex 3 chambres dans Lisbonne, Portugal
Duplex 3 chambres
Lisbonne, Portugal
Chambres 3
Surface 170 m²
Torre S ã o Rafael situé dans l'est de Lisbonne, Parque das Na ç õ es, qui a été construit e…
$1,28M
Villa 3 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 3 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 3
Surface 225 m²
Villa avec 3 chambres, 225 m2, tout neuf, avec 3 places de parking, terrasses d'une superfic…
$3,63M
Villa 4 chambres dans Oeiras, Portugal
Villa 4 chambres
Oeiras, Portugal
Chambres 4
Surface 227 m²
Villa 4 chambres triplex d'une superficie de 227 m2, avec 4 places de parking, 2 balcons et …
$1,87M
Duplex 1 chambre dans Marvila, Portugal
Duplex 1 chambre
Marvila, Portugal
Chambres 1
Surface 99 m²
Duplex Loft avec 1 chambre, 99 m2 avec parking et terrasse de 5 m2, dans un nouveau bâtiment…
$606,746
Villa 4 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 4 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 4
Surface 282 m²
Villa avec 4 chambres, une superficie totale de 282 m2, une nouvelle avec jardin, une piscin…
$2,40M
Duplex 3 chambres dans Belem, Portugal
Duplex 3 chambres
Belem, Portugal
Chambres 3
Surface 238 m²
Spacieux appartement de deux étages 238 m2 avec grande terrasse et vue imprenable sur la riv…
$1,35M
Villa 5 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 5 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 5
Surface 257 m²
Moderne светлый une maison avec des balcons spacieux et une terrasse d'où admirer les magnif…
$2,58M
Manoir 8 chambres dans Sintra, Portugal
Manoir 8 chambres
Sintra, Portugal
Chambres 8
Nombre de salles de bains 9
Surface 1 100 m²
Nombre d'étages 2
Cette propriété exceptionnelle est située dans le Parc Naturel de Sintra-Cascais, un patrimo…
$6,00M
Duplex 4 chambres dans Lisbonne, Portugal
Duplex 4 chambres
Lisbonne, Portugal
Chambres 4
Surface 310 m²
Ces appartements sont très bien situés dans un bâtiment sur les rives de la rivière, apparte…
$2,06M
Villa 3 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 3 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 3
Surface 261 m²
Maison avec 3 chambres, une superficie de 213 mètres carrés, 3 étages, avec une terrasse sur…
$2,34M
Villa 3 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 3 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 3
Surface 176 m²
Nouvelle villa duplex de 3 chambres, d'une superficie totale de 176 m2, avec jardin et pisci…
$2,11M
Maison 3 chambres dans Sintra, Portugal
Maison 3 chambres
Sintra, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 5
Surface 288 m²
Maison spacieuse et élégante avec 3 chambres en suite dans une copropriété privée à Albarraq…
$1,17M
Villa 4 chambres dans Sao Domingos de Rana, Portugal
Villa 4 chambres
Sao Domingos de Rana, Portugal
Chambres 4
Surface 214 m²
Une villa séparée en construction avec des lignes modernes, située sur un terrain de 317 m2,…
$1,02M
Villa 3 chambres dans Alcabideche, Portugal
Villa 3 chambres
Alcabideche, Portugal
Chambres 3
Excellente villa de style moderne, avec jardin et piscine, située dans un quartier résidenti…
$1,87M
