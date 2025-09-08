Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Mountain View Maisons à vendre en Lisbonne, Portugal

4 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Alcabideche, Portugal
Villa 4 chambres
Alcabideche, Portugal
Chambres 4
Surface 350 m²
Une maison moderne de deux étages avec d'énormes balcons qui offre une vue imprenable sur l'…
$1,63M
Villa 5 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 5 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 5
Surface 257 m²
Moderne светлый une maison avec des balcons spacieux et une terrasse d'où admirer les magnif…
$2,58M
Manoir 8 chambres dans Sintra, Portugal
Manoir 8 chambres
Sintra, Portugal
Chambres 8
Nombre de salles de bains 9
Surface 1 100 m²
Nombre d'étages 2
Cette propriété exceptionnelle est située dans le Parc Naturel de Sintra-Cascais, un patrimo…
$6,00M
Villa 3 chambres dans Lourinha, Portugal
Villa 3 chambres
Lourinha, Portugal
Chambres 3
Surface 322 m²
Villa moderne et luxueuse dans un bel emplacement sur une colline avec vue panoramique sur l…
$726,222
