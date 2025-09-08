Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Lisbonne
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Lisbonne, Portugal

Cascais
36
Oeiras
16
Sintra
4
Torres Vedras
3
Montrer plus
100 propriétés total trouvé
Maison 5 chambres dans Cascais, Portugal
Maison 5 chambres
Cascais, Portugal
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 223 m²
Sol 8/2
Villa with lots of privacy, on 580 m2 of land. 223m2 of living space House Villa with a l…
$712,605
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 4 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 4
Surface 264 m²
Brésil Residence est un projet unique qui combine toute la sophistication de l'immobilier de…
$2,58M
Laisser une demande
Duplex 3 chambres dans Belem, Portugal
Duplex 3 chambres
Belem, Portugal
Chambres 3
Surface 238 m²
Appartement neuf 3 chambres dans le complexe résidentiel Bel é m Riverside Complexe est situ…
$1,35M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Oeiras, Portugal
Villa 4 chambres
Oeiras, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 185 m²
Condominium privé, avec villas de luxe de deux niveaux T4, avec un espace gastronomique, pis…
$1,57M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Alcabideche, Portugal
Villa 3 chambres
Alcabideche, Portugal
Chambres 3
Surface 275 m²
Nouveau Penha Longa Vallée la copropriété se compose de 11 villas, chacune d'une superficie …
$1,23M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 4 chambres
Cascais, Portugal
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 250 m²
Nombre d'étages 3
Brand new 4 + 1 bedroom villa, located in Birre 5 minutes from Guincho beach and 8 minutes f…
$1,98M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Lourinha, Portugal
Villa 4 chambres
Lourinha, Portugal
Chambres 4
Surface 196 m²
Villa avec vue sur la mer près de Praia da Araya Branca, Lorinha. Dans la copropriété avec p…
$620,802
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Odivelas, Portugal
Maison 5 chambres
Odivelas, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 196 m²
Cette belle villa se compose de cinq chambres spacieuses et confortables, est parfait pour a…
$496,622
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Madalena, Portugal
Villa 4 chambres
Madalena, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
La propriété est entièrement clôturée, l'entrée se fait par des portails électriques. La vi…
$554,738
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Oeiras, Portugal
Villa 4 chambres
Oeiras, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 185 m²
Condominium privé, avec villas de luxe de deux niveaux T4, avec un espace gastronomique, pis…
$1,60M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Oeiras, Portugal
Villa 4 chambres
Oeiras, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 185 m²
Condominium privé, avec villas de luxe de deux niveaux T4, avec un espace gastronomique, pis…
$1,62M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 3 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 3
Surface 337 m²
Le projet sur l'océan avec une vue frontale est une luxueuse copropriété Villa Maria Pia Con…
$761,361
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Madalena, Portugal
Villa 3 chambres
Madalena, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 158 m²
Vivez au bord de la mer ! Situé dans le village calme et paisible de Porches en Algarve, ce …
$1,06M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Madalena, Portugal
Villa 4 chambres
Madalena, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 297 m²
Une magnifique villa surplombant le golf situe dans une propriete privé sécurisé, offrant lu…
$2,43M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Alcabideche, Portugal
Villa 4 chambres
Alcabideche, Portugal
Chambres 4
Surface 350 m²
Une maison moderne de deux étages avec d'énormes balcons qui offre une vue imprenable sur l'…
$1,63M
Laisser une demande
Maison de ville 5 chambres dans Arroios, Portugal
Maison de ville 5 chambres
Arroios, Portugal
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 223 m²
Nombre d'étages 2
The fully renovated magnificent townhouse with 5 bedrooms and private garden is located just…
$1,39M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 3 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 3
Surface 400 m²
L'école et le nouveau campus universitaire Nova School Business and Economics (5 minutes à p…
$3,02M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Torres Vedras, Portugal
Villa 4 chambres
Torres Vedras, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Excellent terrain d'une superficie totale de 1634m2 pour la construction de la villa. La sur…
$1,04M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Oeiras, Portugal
Villa 4 chambres
Oeiras, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 185 m²
Condominium privé, avec villas de luxe de deux niveaux T4, avec un espace gastronomique, pis…
$1,56M
Laisser une demande
Duplex 4 chambres dans Alcantara, Portugal
Duplex 4 chambres
Alcantara, Portugal
Chambres 4
Surface 185 m²
Fantastique duplex c chambres dans un excellent emplacement . L'appartement 2 excellentes te…
$1,08M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Oeiras, Portugal
Villa 4 chambres
Oeiras, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 185 m²
Condominium privé, avec villas de luxe de deux niveaux T4, avec un espace gastronomique, pis…
$1,58M
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Madalena, Portugal
Maison de ville 4 chambres
Madalena, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 112 m²
Villa de 4 chambres, située dans le centre-ville de Faro, à quelques minutes à pied de la Ma…
$560,021
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 5 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 275 m²
Cette villa rénovée avec un emplacement idéal est située dans le centre d'Estoril. C'est une…
$2,77M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Madalena, Portugal
Villa 3 chambres
Madalena, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 193 m²
Maison avec terrain de 4590m2 et un garage de 100m2. Composé de deux étages: Au rez-de-cha…
$1,24M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 4 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 4
Surface 341 m²
Castelhana Résidences est un nouveau complexe composé de 6 villas de qualité supérieure situ…
$1,25M
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Oeiras, Portugal
Maison 4 chambres
Oeiras, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 370 m²
Maison de 370 m2 sur un terrain de 1.140 m2, construite en 2005, lignes modernes, en très bo…
$2,18M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Madalena, Portugal
Villa 3 chambres
Madalena, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 5
Surface 299 m²
Villa située dans un quartier résidentiel calme à la périphérie de Lagos. Son environnement …
$2,64M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Oeiras, Portugal
Villa 4 chambres
Oeiras, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 227 m²
Cette grande villa de 4 chambres est située sur un terrain de 414 m2 et dispose de 3 étages.…
$1,86M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Oeiras, Portugal
Villa 4 chambres
Oeiras, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 250 m²
Cette grande villa de 4 chambres est située sur un terrain de 433 m2 et dispose de 3 étages.…
$2,21M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 3 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 3
Surface 416 m²
Village moderne avec jardin et piscine dans un nouveau complexe dans la zone exclusive de Co…
$1,64M
Laisser une demande

Types de propriétés en Lisbonne

villas
demeures
maisons de ville
duplex

Caractéristiques des propriétés en Lisbonne, Portugal

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Vue du lac
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller