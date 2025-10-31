Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Lisbonne
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville

Maisons de ville à vendre en Lisbonne, Portugal

7 propriétés total trouvé
Maison de ville 4 chambres dans Oeiras, Portugal
Maison de ville 4 chambres
Oeiras, Portugal
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 307 m²
Nombre d'étages 3
For sale a spacious 3-storey townhouse with beautiful views in Carnachida, Oeiras. Five kilo…
$1,17M
Maison de ville 4 chambres dans Cascais, Portugal
Maison de ville 4 chambres
Cascais, Portugal
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Nombre d'étages 4
The magnificent four-storey townhouse is located in the heart of Kashkaish. This drowning gr…
$1,95M
Maison de ville 4 chambres dans Madalena, Portugal
Maison de ville 4 chambres
Madalena, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Villa de style contemporain construite avec des matériaux de première qualité, à proximité d…
$554,738
Maison de ville 3 chambres dans Madalena, Portugal
Maison de ville 3 chambres
Madalena, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Découvrez votre nouvelle maison de ville de 3 chambres à coucher dans le Bairro da Petrogal,…
$412,091
Maison de ville 5 chambres dans Arroios, Portugal
Maison de ville 5 chambres
Arroios, Portugal
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 223 m²
Nombre d'étages 2
The fully renovated magnificent townhouse with 5 bedrooms and private garden is located just…
$1,39M
Maison de ville 2 chambres dans Madalena, Portugal
Maison de ville 2 chambres
Madalena, Portugal
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
Situé dans le village de Carvoeiro, cette station touristique de luxe surplombant la mer et …
$713,234
Maison de ville 4 chambres dans Madalena, Portugal
Maison de ville 4 chambres
Madalena, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 112 m²
Villa de 4 chambres, située dans le centre-ville de Faro, à quelques minutes à pied de la Ma…
$560,021
