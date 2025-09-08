Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons près du club de golf à vendre en Lisbonne, Portugal

Cascais
36
Oeiras
16
Sintra
4
Torres Vedras
3
11 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Alcabideche, Portugal
Villa 3 chambres
Alcabideche, Portugal
Chambres 3
Surface 275 m²
Nouveau Penha Longa Vallée la copropriété se compose de 11 villas, chacune d'une superficie …
$1,23M
Villa 3 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 3 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 3
Surface 400 m²
L'école et le nouveau campus universitaire Nova School Business and Economics (5 minutes à p…
$3,02M
Villa 3 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 3 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 3
Surface 416 m²
Village moderne avec jardin et piscine dans un nouveau complexe dans la zone exclusive de Co…
$1,64M
Villa 3 chambres dans Alcabideche, Portugal
Villa 3 chambres
Alcabideche, Portugal
Chambres 3
Surface 360 m²
La villa est située dans la zone de la station balnéaire de Cascais, dans le parc naturel de…
$2,17M
Villa 3 chambres dans Sintra, Portugal
Villa 3 chambres
Sintra, Portugal
Chambres 3
Surface 187 m²
Situé à Rio de Mouro, un quartier de plus en plus populaire, Quinta da Azenha allie un paysa…
$808,214
Villa 3 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 3 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 3
Surface 395 m²
Maison moderne, salon spacieux, 3 chambres-suites, cuisine entièrement équipée. Accès à un…
$2,33M
Villa 3 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 3 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 3
Surface 225 m²
Villa avec 3 chambres, 225 m2, tout neuf, avec 3 places de parking, terrasses d'une superfic…
$3,63M
Villa 5 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 5 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 5
Surface 257 m²
Moderne светлый une maison avec des balcons spacieux et une terrasse d'où admirer les magnif…
$2,58M
Villa 3 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 3 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 3
Surface 176 m²
Nouvelle villa duplex de 3 chambres, d'une superficie totale de 176 m2, avec jardin et pisci…
$2,11M
Villa 4 chambres dans Sao Domingos de Rana, Portugal
Villa 4 chambres
Sao Domingos de Rana, Portugal
Chambres 4
Surface 214 m²
Une villa séparée en construction avec des lignes modernes, située sur un terrain de 317 m2,…
$1,02M
Villa 3 chambres dans Lourinha, Portugal
Villa 3 chambres
Lourinha, Portugal
Chambres 3
Surface 322 m²
Villa moderne et luxueuse dans un bel emplacement sur une colline avec vue panoramique sur l…
$726,222
