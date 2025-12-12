  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. gmina Tarnowo Podgorne
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en gmina Tarnowo Podgorne, Pologne

Voïvodie de Mazovie
8
Voïvodie de Grande-Pologne
3
Varsovie
4
Poznan County
3
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Maison de ville Lusowo
Maison de ville Lusowo
Maison de ville Lusowo
Lusowo, Pologne
depuis
$243,930
T.V.A.
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Agence
Zaitseva Estates
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
Telegram Écrire dans un Telegram
Sur la carte
Realting.com
Aller