  2. Pologne
  3. Wołomin County
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Wolomin County, Pologne

gmina Radzymin
Radzymin
Village de chalets Novye kvartiry ot zastroyschika v Radzimine
Radzymin, Pologne
depuis
$144,421
Nombre d'étages 2
Complexe Mieszka I - Il s'agit d'un nouvel investissement situé à Radzymin (20 km du centre de Varsovie). Les nouveaux appartements seront situés dans 16 maisons unifamiliales jumelées. L'offre comprend des appartements allant de 69 à 120 m2. Le projet sera mis en œuvre avec l'infrastructure…
LOCO REAL ESTATE
