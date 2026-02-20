  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. Grodzisk Mazowiecki County
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Grodzisk Mazowiecki County, Pologne

gmina Grodzisk Mazowiecki
1
Grodzisk Mazowiecki
1
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Chalet Segmenty s garazhom i ogorodom
Chalet Segmenty s garazhom i ogorodom
Chalet Segmenty s garazhom i ogorodom
Chalet Segmenty s garazhom i ogorodom
Chalet Segmenty s garazhom i ogorodom
Afficher tout Chalet Segmenty s garazhom i ogorodom
Chalet Segmenty s garazhom i ogorodom
Grodzisk Mazowiecki, Pologne
depuis
$207,764
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
L'investissement est situé à Grodzisk Mazowiecki. Se compose de deux maisons jumelées. Toutes les maisons ont une superficie utilisable de 109 m2, ont leur propre garage et terrain
Agence
LOCO REAL ESTATE
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller