  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. Varsovie
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Varsovie, Pologne

appartements
8
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Villa QHOUSE
Villa QHOUSE
Villa QHOUSE
Villa QHOUSE
Villa QHOUSE
Afficher tout Villa QHOUSE
Villa QHOUSE
Varsovie, Pologne
depuis
$400,054
Nombre d'étages 2
Surface 147–148 m²
2 objets immobiliers 2
Nous aimerions vous inviter - nouvelles maisons semi-détachées finies à vendre. PURCHASE DE DEVELOPPER - PAS DE PCC ET PAS DE COMMISSION.Les maisons du promoteur immobilier seront livrées en standard développeur, c'est-à-dire des intérieurs à terminer seul ou avec une option individuelle de …
Agence
James House
Laisser une demande
Club-house Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotow
Club-house Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotow
Club-house Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotow
Club-house Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotow
Club-house Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotow
Club-house Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotow
Club-house Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotow
Varsovie, Pologne
depuis
$168,592
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 9
Nous vous invitons à acheter un appartement dans un investissement moderne situé dans la rue Wołoska/Marynarska, en face de Westfield Mokotów. Le quartier allie la modernité fonctionnelle de Służewiec à la proximité des parcs et des attractions urbaines du vieux Mokotów. Avantages de l'inves…
Agence
LOCO REAL ESTATE
Laisser une demande
Club-house Novost - START PRODAZh - Varshava Vlohy
Club-house Novost - START PRODAZh - Varshava Vlohy
Club-house Novost - START PRODAZh - Varshava Vlohy
Club-house Novost - START PRODAZh - Varshava Vlohy
Club-house Novost - START PRODAZh - Varshava Vlohy
Varsovie, Pologne
depuis
$165,451
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
Nous vous invitons à acheter des appartements auprès du promoteur avec le soutien de l'agence – Sans taxe PCC ! Pas de commission des agences.Date d'échéance du 4e trimestre 2026.   Prix : 653 000 zł - 2 579 000 złMaison minimaliste avec 86 appartements de différentes tailles – de 26 à 139 m…
Agence
LOCO REAL ESTATE
Laisser une demande
Karon PhuketKaron Phuket
Club-house Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Club-house Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Club-house Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Club-house Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Club-house Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Club-house Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Varsovie, Pologne
depuis
$134,459
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 15
Wola est un quartier moderne et autonome de Varsovie, plein de vie et d'attractions. L'investissement proposé se distingue par sa conception architecturale originale en forme de bloc en cascade. La partie supérieure du bâtiment, la tour caractéristique, qui est un symbole de modernité, de d…
Agence
LOCO REAL ESTATE
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller