Maisons neuves en Voïvodie de Grande-Pologne, Pologne

Poznan County
3
gmina Kornik
1
gmina Tarnowo Podgorne
1
gmina Swarzedz
1
Maison de ville Lusowo
Maison de ville Lusowo
Maison de ville Lusowo
Lusowo, Pologne
depuis
$243,930
T.V.A.
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Agence
Zaitseva Estates
Village de chalets Homes in Radzewo
Village de chalets Homes in Radzewo
Village de chalets Homes in Radzewo
Village de chalets Homes in Radzewo
Village de chalets Homes in Radzewo
Afficher tout Village de chalets Homes in Radzewo
Village de chalets Homes in Radzewo
Radzewo, Pologne
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
New Homes in Radzewo – Kowalska Street (Wielkopolska Region) Size: from 52.41 m² to 78.00 m² Status: Completed – Ready to move in ✅ INVESTMENT OVERVIEW A boutique development consisting of just 5 homes, located in a quiet, green area of Radzewo. It’s an excellent option for those who…
Agence
Zaitseva Estates
Village de chalets New Homes in Rabowice – Barwna Stree
Village de chalets New Homes in Rabowice – Barwna Stree
Village de chalets New Homes in Rabowice – Barwna Stree
Village de chalets New Homes in Rabowice – Barwna Stree
Village de chalets New Homes in Rabowice – Barwna Stree
Afficher tout Village de chalets New Homes in Rabowice – Barwna Stree
Village de chalets New Homes in Rabowice – Barwna Stree
Rabowice, Pologne
depuis
$162,732
T.V.A.
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Un développement moderne et intime de 26 maisons situées dans un quartier calme et verdoyant de Rabowice. C'est un excellent choix pour ceux qui apprécient la paix et la vie privée tout en restant à portée de main de Poznań.Chaque maison est conçue avec fonctionnalité et confort à l'esprit e…
Agence
Zaitseva Estates
