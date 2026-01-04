  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. gmina Raszyn
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en gmina Raszyn, Pologne

Voïvodie de Mazovie
8
Voïvodie de Grande-Pologne
3
Varsovie
4
Poznan County
3
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Village de chalets Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Village de chalets Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Village de chalets Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Village de chalets Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Village de chalets Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Afficher tout Village de chalets Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Village de chalets Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Slomin, Pologne
depuis
$235,303
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
L'ACHETEUR NE PAYE PAS LA COMMISSION!Nous vous invitons à acheter une maison dans un nouvel investissement près de Varsovie.Maisons de section modernes et soigneusement conçues, offrant confort et intimité à toute la famille.Offre parfaite pour ceux qui veulent faire une pause de l'agitation…
Agence
LOCO REAL ESTATE
Laisser une demande
Village de chalets Komfortabelnyy dom s 3 spalnyami i uchastkom
Village de chalets Komfortabelnyy dom s 3 spalnyami i uchastkom
Village de chalets Komfortabelnyy dom s 3 spalnyami i uchastkom
Laszczki, Pologne
depuis
$302,777
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
1 maison à vendre. (Il y a 13 maisons dans le complexe).Maison confortable avec 3 chambres, un grand salon, un garage et un terrain de 350 m2maison - 122 m2; terrain - 350 m2Livraison - Décembre 2024Complexe résidentiel Parc de printemps – C'est une combinaison d'excellent emplacement et d'e…
Agence
LOCO REAL ESTATE
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller