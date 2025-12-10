  1. Realting.com
Maisons neuves en Voïvodie de Mazovie, Pologne

Varsovie, Pologne
depuis
$134,459
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 15
Wola est un quartier moderne et autonome de Varsovie, plein de vie et d'attractions. L'investissement proposé se distingue par sa conception architecturale originale en forme de bloc en cascade. La partie supérieure du bâtiment, la tour caractéristique, qui est un symbole de modernité, de d…
Slomin, Pologne
depuis
$235,303
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
L'ACHETEUR NE PAYE PAS LA COMMISSION!Nous vous invitons à acheter une maison dans un nouvel investissement près de Varsovie.Maisons de section modernes et soigneusement conçues, offrant confort et intimité à toute la famille.Offre parfaite pour ceux qui veulent faire une pause de l'agitation…
Varsovie, Pologne
depuis
$165,451
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
Nous vous invitons à acheter des appartements auprès du promoteur avec le soutien de l'agence – Sans taxe PCC ! Pas de commission des agences.Date d'échéance du 4e trimestre 2026.   Prix : 653 000 zł - 2 579 000 złMaison minimaliste avec 86 appartements de différentes tailles – de 26 à 139 m…
OneOne
Radzymin, Pologne
depuis
$144,421
Nombre d'étages 2
Complexe Mieszka I - Il s'agit d'un nouvel investissement situé à Radzymin (20 km du centre de Varsovie). Les nouveaux appartements seront situés dans 16 maisons unifamiliales jumelées. L'offre comprend des appartements allant de 69 à 120 m2. Le projet sera mis en œuvre avec l'infrastructure…
Varsovie, Pologne
depuis
$400,054
Nombre d'étages 2
Surface 147–148 m²
2 objets immobiliers 2
Nous aimerions vous inviter - nouvelles maisons semi-détachées finies à vendre. PURCHASE DE DEVELOPPER - PAS DE PCC ET PAS DE COMMISSION.Les maisons du promoteur immobilier seront livrées en standard développeur, c'est-à-dire des intérieurs à terminer seul ou avec une option individuelle de …
Varsovie, Pologne
depuis
$168,592
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 9
Nous vous invitons à acheter un appartement dans un investissement moderne situé dans la rue Wołoska/Marynarska, en face de Westfield Mokotów. Le quartier allie la modernité fonctionnelle de Służewiec à la proximité des parcs et des attractions urbaines du vieux Mokotów. Avantages de l'inves…
Laszczki, Pologne
depuis
$302,777
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
1 maison à vendre. (Il y a 13 maisons dans le complexe).Maison confortable avec 3 chambres, un grand salon, un garage et un terrain de 350 m2maison - 122 m2; terrain - 350 m2Livraison - Décembre 2024Complexe résidentiel Parc de printemps – C'est une combinaison d'excellent emplacement et d'e…
Grodzisk Mazowiecki, Pologne
depuis
$207,764
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
L'investissement est situé à Grodzisk Mazowiecki. Se compose de deux maisons jumelées. Toutes les maisons ont une superficie utilisable de 109 m2, ont leur propre garage et terrain
