  2. Chypre du Nord
  3. Lefke Belediyesi
  4. Complexe résidentiel Los Angeles

Complexe résidentiel Los Angeles

Kazivera, Chypre du Nord
depuis
$99,078
T.V.A.
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
23
ID: 33369
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Lefke District
  • Ville
    Lefke Belediyesi
  • Village
    Kazivera

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    15

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Los Angeles — Bord de mer Vivant dans le golfe de Morphou 🌊☀️✨

Los Angeles est un complexe de villégiature à grande échelle situé directement sur le littoral du golfe de Morphou, dans la zone paisible de Gaziveren, dans le nord de Chypre.

Cet endroit peu peuplé et écologique attire les acheteurs qui apprécient la nature, l'intimité et le confort de la mer 🌴
Le complexe est à distance de marche de la plage de sable et du centre-ville de Gaziveren.

---

📐 Informations générales

• Surface totale du bâtiment — 6,895 m2
• 1 bloc résidentiel
• 268 appartements

Gaziveren est connu sous le nom de Capital Citrus 🍊 de Chypre et accueille de célèbres festivals orange.
La région se développe rapidement, avec des infrastructures en expansion et des prix de l'immobilier toujours abordables — créant un fort potentiel d'investissement 📈

---

📍 Distances

• Girne — 47 km
• Lefkoşa — 53 km
• Iskèle — 117 km

---

🌴 Infrastructure complexe

Los Angeles offre un style de vie complet :

🏊 Piscines extérieures
🏊‍♂️ Piscine intérieure chauffée
🎢 Parc aquatique
🏋️ Centre de remise en forme
(en milliers de dollars) Sauna / Hammam
🎠 Aire de jeux pour enfants
🚗 Parking fermé
🚖 Services de taxi et de transfert
🏖 Bande de plage privée équipée

---

✨ Caractéristiques uniques

🌅 Piscine à débordement de toit avec vue panoramique sur la Méditerranée
🍽 Restaurant situé au 11ème étage
🌿 Terrasses en cascade à partir du 5ème étage
🌺 Appartements rez de chaussée avec jardin privé de 10 m2
💦 Jacuzzi sur terrasses

Une véritable ambiance de vacances toute l'année ☀️🌊

---

🏠 Types d'appartement

Studio (1+0)

Superficie totale — 33 m2
Surface habitable — 30,40 m2
Balcon — 2,80 m2

1+1

Superficie totale — 50 m2
Surface habitable — 45 m2
Balcon — 5 m2

2+1

Surface totale — 87 m2
Surface habitable — 78 m2
Balcons — 5,59 m2 et 3,20 m2

---

Los Angeles combine vie en bord de mer, architecture moderne et fort potentiel d'investissement 💎
Parfait à la fois pour la résidence permanente et le revenu de location.

Vous regardez
Posez toutes vos questions
