  2. Chypre du Nord
  3. Lefke Belediyesi
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Manhattan

Appartement dans un nouvel immeuble Manhattan

Kazivera, Chypre du Nord
depuis
$139,160
BTC
1.6552805
ETH
86.7603278
USDT
137 585.3358314
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
36
ID: 32602
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Lefke District
  • Ville
    Lefke Belediyesi
  • Village
    Kazivera

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    17

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Kazivera, Chypre du Nord

