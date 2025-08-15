  1. Realting.com
Complexe résidentiel Coastal Heaven

Lefka, Chypre du Nord
depuis
$106,923
BTC
1.2718303
ETH
66.6620635
USDT
105 713.3210407
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
14
ID: 27431
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 15/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Lefke District
  • Ville
    Lefke Belediyesi
  • Ville
    Lefka

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Situé sur la côte de Lefke, entouré par la tranquillité de la verdure luxuriante, Coastal Heaven combine l'éclat de la mer avec une architecture moderne et unique. Avec son emplacement en bord de mer, ses vues à couper le souffle et ses différentes options d'appartement, ce projet prestigieux offre un style de vie paradisiaque.

Le projet est situé dans une zone pittoresque, à distance de marche de la mer, mais loin du bruit et de l'agitation de la ville. Il est également proche de la ville, des centres commerciaux et des attractions historiques.

Le projet Coastal Heaven aura un complexe commercial dans lequel des marques de renommée mondiale seront présentées.

Localisation sur la carte

Lefka, Chypre du Nord

