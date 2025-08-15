Complexe résidentiel Coastal Heaven

Situé sur la côte de Lefke, entouré par la tranquillité de la verdure luxuriante, Coastal Heaven combine l'éclat de la mer avec une architecture moderne et unique. Avec son emplacement en bord de mer, ses vues à couper le souffle et ses différentes options d'appartement, ce projet prestigieux offre un style de vie paradisiaque.

Le projet est situé dans une zone pittoresque, à distance de marche de la mer, mais loin du bruit et de l'agitation de la ville. Il est également proche de la ville, des centres commerciaux et des attractions historiques.

Le projet Coastal Heaven aura un complexe commercial dans lequel des marques de renommée mondiale seront présentées.