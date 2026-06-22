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Le complexe résidentiel Dumidran 149-5 est un projet moderne et intimiste à Tivat, situé dans le quartier de Mrčevac, à proximité du centre-ville, de Porto Montenegro et de l'aéroport international de Tivat.
Le projet comprend seulement 5 appartements, ce qui garantit intimité, confort et une atmosphère paisible pour y vivre. Le complexe allie architecture moderne, agencements fonctionnels et solutions de construction de qualité, pensées pour une résidence à l'année.
Infrastructures du complexe :
AscenseurPlace de parking pour chaque appartementLocal à vélosLocal pour poussettes et équipements sportifsSystème de vidéosurveillanceInterphone intelligent avec accès à distanceTerritoire aménagéEmplacement :
Plage — environ 600 mAéroport de Tivat — environ 1 kmCentre de Tivat — environ 2 kmPorto Montenegro — environ 2 kmSupermarchés — environ 650 mPotentiel d'investissement :
Forte demande locative à TivatQuartier prometteur à proximité de Porto MontenegroNombre limité d'appartements dans le projetIdéal pour une résidence personnelle ou pour générer des revenus locatifs
Localisation sur la carte
Mrcevac, Monténégro
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