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Complexe résidentiel Dumidran 149-5

Mrcevac, Monténégro
depuis
$183,311
;
5
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ID: 38128
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 29
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 21/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Tivat
  • Village
    Mrcevac
  • Adresse
    Dumidran I

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Le complexe résidentiel Dumidran 149-5 est un projet moderne et intimiste à Tivat, situé dans le quartier de Mrčevac, à proximité du centre-ville, de Porto Montenegro et de l'aéroport international de Tivat. Le projet comprend seulement 5 appartements, ce qui garantit intimité, confort et une atmosphère paisible pour y vivre. Le complexe allie architecture moderne, agencements fonctionnels et solutions de construction de qualité, pensées pour une résidence à l'année. Infrastructures du complexe : AscenseurPlace de parking pour chaque appartementLocal à vélosLocal pour poussettes et équipements sportifsSystème de vidéosurveillanceInterphone intelligent avec accès à distanceTerritoire aménagéEmplacement : Plage — environ 600 mAéroport de Tivat — environ 1 kmCentre de Tivat — environ 2 kmPorto Montenegro — environ 2 kmSupermarchés — environ 650 mPotentiel d'investissement : Forte demande locative à TivatQuartier prometteur à proximité de Porto MontenegroNombre limité d'appartements dans le projetIdéal pour une résidence personnelle ou pour générer des revenus locatifs

Localisation sur la carte

Mrcevac, Monténégro
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Complexe résidentiel Dumidran 149-5
Mrcevac, Monténégro
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