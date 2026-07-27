Complexe résidentiel K-Residence

K-Résidence - Pour la vie. Pour le repos. Investir.

Situation: Complexe de luxe est situé dans le centre de la ville de Bar.

Vers la mer, 900 m

- 50 minutes pour l'aéroport de Podgorica. Budva 30 minutes. 40 minutes pour Kotor. Tivata 50 minutes.

Il y a une infrastructure développée autour, il y a une maternelle, une école, des terrains de jeux, divers endroits pour les loisirs, des magasins, et il ya aussi une occasion de marcher le long de la côte.

Complexe de 11 étages, situé sur une superficie de 16 300 m2

160 appartements

Appartements avec 1-3 chambres avec une disposition différente. Il n'y a pas de studios dans ce complexe.

Appartements sont loués avec une finition propre, sans meubles

Appartements donnant sur la cour ou la ville

Parking (y compris souterrain, espace de stationnement peut être acheté pour un supplément)

Au rez-de-chaussée - locaux commerciaux 6 unités (surface - 520 m2)

Exécution du projet - Décembre 2025.

L'infrastructure du complexe:

réceptionniste

Spa

bien-être

Salle de sport

centre de santé

salle de jeux

aire de jeux

salon

pâtisserie

stationnement

Il est possible de louer l'appartement à la direction.

Un développeur fiable avec de nombreuses années d'expérience, qui a mis en œuvre de nombreux projets de construction réussis dans le monde entier.

Seuls les matériaux de haute qualité sont utilisés dans la construction.

Le coût minimum de m2 dans un appartement est de 2000 euros / m2.

Plan de paiement

1. Paiement à 100%

2. PV-30%, 70% - en versements sans intérêt.