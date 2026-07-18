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Complexe résidentiel Blizikuce Hills - Pool Residences
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Complexe résidentiel Blizikuce Hills - Pool Residences
Sveti Stefan, Monténégro
depuis
$626,566
Blizikuće Hills Pool Residences — un complexe résidentiel de 9 maisons de ville sur la Riviera de Budva, offrant une vue panoramique sur l'île de Sveti Stefan, la mer et les montagnes. Le complexe est conçu comme une alliance entre vie luxueuse, environnement naturel et infrastructures pensé…
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MD Realty
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