Complexe résidentiel Centrale

Centrale — le nouveau centre de vie à Luštica Bay Centrale à Luštica Bay est un quartier qui n'est pas conçu comme un quartier balnéaire classique, mais comme un véritable centre méditerranéen pour vivre toute l'année. Tout y est construit autour du confort quotidien : rues piétonnes sans voitures, place centrale avec cafés et restaurants, commerces, infrastructures sportives, école, espaces de détente et accès rapide à tous les quartiers de Luštica Bay. Contrairement à Marina Village avec son ambiance prononcée de marina de yachts, Centrale se sent plus calme et plus résidentiel. C'est un endroit où la vie continue non seulement en été. Le matin, on y va pour un café ou une séance d'entraînement, le soir, on se retrouve pour dîner, on se promène sur la place ou on passe du temps sur les terrasses. Qu'est-ce que Centrale ? Le quartier est situé entre Marina Village et le futur complexe de golf The Peaks et devient progressivement la partie centrale de l'ensemble du projet Luštica Bay. Le projet comprend : des résidences de différents formatsde vastes espaces publicsdes rues piétonnes et des placesdes magasins et des restaurantsune école internationaleun centre médicaldes infrastructures sportivesdes zones de loisirs et des espaces vertsL'architecture de Centrale est réalisée dans un style méditerranéen moderne : pierre naturelle, façades claires, terrasses ouvertes, grandes fenêtres et palette naturelle apaisante. Le quartier est conçu avec un accent sur le mode de vie piétonnier — larges zones piétonnes, circulation automobile minimale et beaucoup de verdure. Les résidents de Centrale bénéficient également de l'accès à toutes les infrastructures de Luštica Bay : plages et clubs de plagemarina et promenadehôtel 5 étoiles The Chedi Luštica Bayterrains de tennis et de padelfutur club de golf et académie de golfspa et infrastructures bien-êtreservice de conciergeriesécurité 24h/24 et entretien des biensPour qui est Centrale ? Centrale est choisi par ceux pour qui l'ambiance balnéaire n'est pas suffisante, mais qui recherchent une vie quotidienne confortable au sein d'un quartier côtier moderne. Il est pratique d'y vivre en permanence, d'y passer plusieurs mois par an ou d'y travailler à distance, tout en ayant accès à toutes les infrastructures du complexe. Localisation Centrale est situé sur la péninsule de Luštica, près de Tivat et des bouches de Kotor. Aéroport de Tivat — environ 15 minutesKotor — environ 20 minutesBudva — environ 35–40 minutesAéroport de Dubrovnik — environ 1 heurePotentiel d'investissement Centrale est considéré comme l'un des quartiers les plus prometteurs de Luštica Bay grâce à son concept de centre résidentiel à part entière. Alors que Marina Village est déjà établi comme quartier côtier de la marina, Centrale continue de se développer activement avec les infrastructures, les espaces commerciaux et la demande de logements à l'année. Pour les acheteurs, ce n'est pas seulement un bien immobilier en bord de mer, mais l'opportunité de faire partie d'un nouveau quartier méditerranéen qui se transforme progressivement en une ville moderne à part entière sur l'Adriatique.