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Complexe résidentiel Bechichi

Becici, Monténégro
depuis
$176,468
09/05/2024
$192,368
27/01/2024
$174,502
10/11/2023
$208,460
08/09/2023
$196,038
11/07/2023
$16,01M
;
17
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ID: 4412
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Budva
  • Village
    Becici
  • Adresse
    Jadranski put

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2024
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    6

À propos du complexe

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Complexe résidentiel de Bechichi. Le complexe sera situé sur une colline de la Riviera Budvan. A Bechichi, dans un lieu pittoresque et écologique avec un paysage urbain unique.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 53.3 – 68.3
Prix ​​par m², USD 3,117 – 4,098
Prix ​​de l'appartement, USD 192,368 – 296,339

Localisation sur la carte

Becici, Monténégro
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
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Période
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