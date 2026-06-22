Complexe résidentiel Aria Residence

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Aria Residences est un complexe résidentiel moderne de classe premium à Tivat, situé dans l'un des quartiers les plus pratiques de la ville. Le projet réunit six bâtiments individuels avec un nombre limité d'appartements, un territoire fermé et aménagé, ainsi qu'un standard de construction élevé, créant un environnement confortable pour vivre et se détendre sur la côte tout au long de l'année.
Le complexe est situé dans une zone résidentielle calme, assurant un équilibre entre intimité et proximité avec les infrastructures urbaines. À quelques minutes se trouvent le centre de Tivat, Porto Montenegro, la promenade, les restaurants, les supermarchés et l'aéroport international de Tivat.
L'architecture du projet est réalisée dans un style méditerranéen moderne avec des éléments de design classique. Des façades lumineuses, de grandes ouvertures de fenêtres, des terrasses spacieuses et des espaces verts aménagés créent une atmosphère de résidence privée au bord de la mer.
Infrastructure du complexe :
Territoire ferméAménagement paysagerParking souterrain et extérieurAscenseursVidéosurveillanceContrôle d'accèsCours intérieures aménagéesZones de détente piétonnesSystèmes d'ingénierie modernesLe projet propose des appartements aux agencements variés, allant d'appartements compacts d'une chambre à de spacieuses résidences familiales. La plupart des appartements disposent de terrasses, et certaines résidences offrent une vue sur la mer, la ville et les collines verdoyantes environnantes.
Emplacement :
Centre de Tivat — quelques minutes en voiturePorto Montenegro — environ 5 minutesPromenade et plages — quelques minutesAéroport de Tivat — environ 5 minutesKotor — environ 15 minutesBudva — environ 25 minutesPotentiel d'investissement :
Forte demande pour la location longue et courte durée à TivatProximité de Porto Montenegro et de l'aéroport internationalFormat moderne de complexe résidentiel ferméNombre limité d'appartementsConvient aussi bien pour une résidence personnelle que pour générer des revenus locatifsPerspectives de croissance de la valeur immobilière dans l'une des villes les plus prisées du Monténégro
Localisation sur la carte
Mrcevac, Monténégro
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