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Apart hôtel Crowne Plaza Kolašin

Kolašin, Monténégro
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ID: 35098
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 07/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Kolašin
  • Ville
    Kolašin
  • Adresse
    Mirka Vesovica, 9 B S Ski Rental

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Octroi d'un permis de séjour

À propos du complexe

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Crowne Plaza Kolašin: Votre actif au Monténégro, géré par une marque mondiale

🏔️Premier emplacement – Le cœur de Kolašin
Un hôtel 4 étoiles moderne (sur une superficie totale de 11 368 m2) situé dans le centre de la principale station de montagne et de bien-être du nord du Monténégro. Tout ce dont vous avez besoin est à distance de marche.

✨Infrastructure hôtelière de classe mondiale

  • SPA centre (564 m2), club de fitness, piscine intérieure

  • Restaurant (270 m2) & bar salon, service d'étage

  • Boutiques, parking souterrain

  • Services exclusifs pour les propriétaires : transferts, location de matériel, excursions privées

💰Votre avantage – à partir du jour d'achat

  • Seuil d'entrée: à partir de 150 000 €

  • Rendement garanti: 8% par an en euros

  • Occupation prévue: 80-85% grâce à la demande touristique toute l'année

📈Croissance des capitaux + UE Permis de séjour

  • Après l'adhésion du Monténégro à l'UE (2028), les valeurs immobilières devraient augmenter de 15 à 20 %

  • L'achat vous accorde automatiquement un permis de séjour monténégrin, qui sera équivalent à un permis de séjour UE à partir de 2028

🔑Devenez propriétaire d'un actif géré par IHG (Crowne Plaza)
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Kolašin, Monténégro
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Finances

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Kolašin, Monténégro
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