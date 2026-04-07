Apart hôtel Crowne Plaza Kolašin

Crowne Plaza Kolašin: Votre actif au Monténégro, géré par une marque mondiale
🏔️Premier emplacement – Le cœur de Kolašin
Un hôtel 4 étoiles moderne (sur une superficie totale de 11 368 m2) situé dans le centre de la principale station de montagne et de bien-être du nord du Monténégro. Tout ce dont vous avez besoin est à distance de marche.
✨Infrastructure hôtelière de classe mondiale
SPA centre (564 m2), club de fitness, piscine intérieure
Restaurant (270 m2) & bar salon, service d'étage
Boutiques, parking souterrain
Services exclusifs pour les propriétaires : transferts, location de matériel, excursions privées
💰Votre avantage – à partir du jour d'achat
Seuil d'entrée: à partir de 150 000 €
Rendement garanti: 8% par an en euros
Occupation prévue: 80-85% grâce à la demande touristique toute l'année
📈Croissance des capitaux + UE Permis de séjour
Après l'adhésion du Monténégro à l'UE (2028), les valeurs immobilières devraient augmenter de 15 à 20 %
L'achat vous accorde automatiquement un permis de séjour monténégrin, qui sera équivalent à un permis de séjour UE à partir de 2028
🔑Devenez propriétaire d'un actif géré par IHG (Crowne Plaza)
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