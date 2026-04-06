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Mereha Developments

The Onyx, Tower 2. Office 907, 9th floor, Dubai, United Arab Emirates.
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Autres développeurs
Alseir Properties
Monténégro, Budva
Année de création de l'entreprise 2010
La société a été fondée en 2009 et opère sur le marché monténégrin.Domaines d'activité:- conception et construction d'installations commerciales et résidentielles- reconstruction de biens- gestion des investissements dans la construction et l'immobilier- Ventes immobilières
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Emerland Residence
Monténégro, Bar
Année de création de l'entreprise 2009
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 6 Propriété commerciale 1
Emerald Residence – Une oasis verte avec une infrastructure haut de gamme Développée par Avista Realty Group, Emerald Residence est la première et unique résidence sur la côte adriatique du Monténégro, conçue pour ceux qui recherchent luxe, confort et nature en un seul lieu. Ce complex…
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MS Invest
Monténégro, Mojdez
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 19
L'appart-hôtel «Harmony» est situé au cœur du Monténégro, dans la zone premium de la Riviera Budva sur la péninsule de Zavala, qui était l'un de ses coins protégés de nature vierge. Le complexe est situé à distance de marche de la mer et d'une plage propre et soignée. Toutes les terrasses of…
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PRO Silver
MONTENEGRO PERFECT ESTATE DOO
Monténégro, Budva
Année de création de l'entreprise 2006
Propriété commerciale 3 Terres 2
Nous avons commencé à travailler au Monténégro en 2006 avec le Centre Adria. Nous avons créé deux complexes d'appartements premium : Ours des Balkans à Budva http://barsaestat.com/nedvizhimost/kvartiry-v-komplekse-balkanskij-medved-chernogoriya/ et le château de marbre à Risan https://youtu.…
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Premium Premium
PRO Silver
Kolasin Valleys
Monténégro, Kolašin
Année de création de l'entreprise 2015
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 27
Kolasin Valleys – est une station de ski haut de gamme du nord du Monténégro, qui attire chaque année de plus en plus l'attention grâce à ses opportunités d'investissement et de loisirs uniques. Le projet regroupe 23 hôtels et 73 chalets, qui sont développés en tenant compte de toutes les ex…
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