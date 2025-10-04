Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Slovénie
  3. Résidentiel
  4. Copropriété

Condos à vendre en Slovénie

Copropriété Supprimer
Tout effacer
5 propriétés total trouvé
Condo dans Moravske Toplice, Slovénie
Condo
Moravske Toplice, Slovénie
Surface 49 m²
FULLY EQUIPPED CONDOS/APARTMENTS IN MORAVSKE TOPLICE The city Moravske Toplice is an exce…
$188,018
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
MILARO d.o.o.
Langues
English
Condo dans Moravske Toplice, Slovénie
Condo
Moravske Toplice, Slovénie
Surface 32 m²
FULLY EQUIPPED CONDOS/APARTMENTS IN MORAVSKE TOPLICE The city Moravske Toplice is an exce…
$129,152
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
MILARO d.o.o.
Langues
English
Condo dans Moravske Toplice, Slovénie
Condo
Moravske Toplice, Slovénie
Surface 61 m²
FULLY EQUIPPED CONDOS/APARTMENTS IN MORAVSKE TOPLICE The city Moravske Toplice is an exce…
$236,476
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
MILARO d.o.o.
Langues
English
Monte OnlineMonte Online
Condo dans Moravske Toplice, Slovénie
Condo
Moravske Toplice, Slovénie
Surface 56 m²
FULLY EQUIPPED CONDOS/APARTMENTS IN MORAVSKE TOPLICE The city Moravske Toplice is an exce…
$218,644
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
MILARO d.o.o.
Langues
English
Condo dans Moravske Toplice, Slovénie
Condo
Moravske Toplice, Slovénie
Surface 32 m²
FULLY EQUIPPED CONDOS/APARTMENTS IN MORAVSKE TOPLICE The city Moravske Toplice is an exce…
$129,152
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
MILARO d.o.o.
Langues
English
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Slovénie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller