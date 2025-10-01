  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Igalo
  4. Quartier résidentiel Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi

Quartier résidentiel Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi

Igalo, Monténégro
depuis
$134,848
;
6
Laisser une demande
ID: 28287
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Herceg Novi
  • Ville
    Igalo

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Na prodaju ili izdavanje jednosoban stan površine 44m², smješten u modernoj zgradi bez lifta, na prvom spratu. Stan je luksuzno opremljen – spušteni plafoni, LED rasvjeta, kvalitetna keramika i sanitarije, te savremeno opremljena kuhinja i kupatilo.Dnevni boravak izlazi na balkon, a stan ima djelimičan pogled na more. Udaljenost od plaže je cca 500 metara, što ga čini atraktivnim kako za turiste, tako i za svakodnevni život. Klima uređaj je već instaliran, a parking je dostupan ispred zgrade.Nekretnina je u fazi legalizacije, što kupcima ostavlja dodatnu mogućnost za povoljniju kupovinu.✅ Glavne karakteristike:Površina: 44m²Sprat: 1 (zgrada bez lifta)BalkonLuksuzno opremljenKlima uređajParking ispred zgradeMirno okruženjeDjelimičan pogled na moreUdaljenost do mora: cca 500m

Localisation sur la carte

Igalo, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$93,889
Quartier résidentiel Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva
Budva, Monténégro
depuis
$73,938
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$190,125
Quartier résidentiel Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$275,799
Complexe résidentiel Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Tivat, Monténégro
depuis
$453,912
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Igalo, Monténégro
depuis
$134,848
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel New luxury residential building in Budva
Complexe résidentiel New luxury residential building in Budva
Complexe résidentiel New luxury residential building in Budva
Complexe résidentiel New luxury residential building in Budva
Complexe résidentiel New luxury residential building in Budva
Afficher tout Complexe résidentiel New luxury residential building in Budva
Complexe résidentiel New luxury residential building in Budva
Budva, Monténégro
depuis
$265,857
Nombre d'étages 10
Surface 41 m²
1 objet immobilier 1
Un nouveau complexe résidentiel haut de gamme à Budva. Le complexe est situé dans la ville, sur une colline pittoresque. Cet emplacement offre aux résidents un accès facile et pratique à la vaste infrastructure de Budva (dans un rayon de 200 mètres, vous trouverez des boutiques, des restaura…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
41.0
288,215
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 44 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Izdaje se jednosoban moderno namješten stan, površine 44m2, u novoj zgradi u Zagoricu. Nalazi se na 10 spratu  zgrade Zetagradnje. Iz stana se pruza predivan pogled na Podgoricu!Kucni ljubimci nisu dozvoljeni!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,526
Izdaje se lijepo opremljen trosoban stan, povrsine 90m2, u dijelu grada Preko Morace. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo, toalet, veseraj i dvije terase. Stan se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, u blizini svih…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller