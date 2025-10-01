Quartier résidentiel Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Na prodaju ili izdavanje jednosoban stan površine 44m², smješten u modernoj zgradi bez lifta, na prvom spratu. Stan je luksuzno opremljen – spušteni plafoni, LED rasvjeta, kvalitetna keramika i sanitarije, te savremeno opremljena kuhinja i kupatilo.Dnevni boravak izlazi na balkon, a stan ima djelimičan pogled na more. Udaljenost od plaže je cca 500 metara, što ga čini atraktivnim kako za turiste, tako i za svakodnevni život. Klima uređaj je već instaliran, a parking je dostupan ispred zgrade.Nekretnina je u fazi legalizacije, što kupcima ostavlja dodatnu mogućnost za povoljniju kupovinu.✅ Glavne karakteristike:Površina: 44m²Sprat: 1 (zgrada bez lifta)BalkonLuksuzno opremljenKlima uređajParking ispred zgradeMirno okruženjeDjelimičan pogled na moreUdaljenost do mora: cca 500m
Localisation sur la carte
Igalo, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour