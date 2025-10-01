  1. Realting.com
  Chalet Kuća 90 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad

Spuz, Monténégro
depuis
$645
9
ID: 28572
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Danilovgrad
  • Ville
    Spuz

À propos du complexe

Izdaje se dvosobna kuca ukupne kvadrature 90m2, na placu povrsine 700m2! Kuca je nekih 15km udaljena id Podgorice i idealna je za miran zivot!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!  

Realting.com
