  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 36 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 36 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$645
;
5
Laisser une demande
ID: 28248
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se luksuzno opremljen jednosoban stan na Starom Aerodromu u zgradi Venture.Stan je ukupne kvadrature 36m2 i nalazi se na drugom spratu zgrade!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Appart-hôtel Apart hotel Djenovici
Đenovići, Monténégro
depuis
$2,63M
Quartier résidentiel Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Igalo, Monténégro
depuis
$82,388
Quartier résidentiel Stan 103 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,347
Complexe résidentiel High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Dobrota, Monténégro
depuis
$1,89M
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 36 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$645
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Izdaje se jednosoban stan površine 42m² u zgradi Nikić, na trećem spratu. Zgrada posjeduje lift. Stan je potpuno namješten i biće spreman za useljenje od 12. aprila. Nalazi se na odličnoj lokaciji, svega 3 minuta hoda od hotela Hilton i 5 minuta od centra. Mjesečna cijena zakupa: 600€
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 37 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 37 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 37 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 37 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 37 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 37 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 37 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$528
Izdaje se moderno opremljen jednosoban stan na Zabjelu!Stan je ukupne kvadrature 37m2 i odlicno je prostorno iskoriscen!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$176,042
Prodaje se opremljen dvosoban stan u blizini Gintasa.Stan se nalazi na petom spratu (nije poslednji) u starogradnji.Ukupna kvadratura 62m2 i posjeduje podrum od 5m2 koji je uracunat u cijenu.Iza zgrade se nalazi javni parking
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller