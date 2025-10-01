  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$76,285
;
7
Laisser une demande
ID: 28525
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Prodaje se jednosoban stan ukupne površine 40m2 na Zabjelu! Stan se nalazi u suterenu!Namještaj ukljucen u cijenu!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 64 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$232,844
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Quartier résidentiel Stan 41 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$469
Quartier résidentiel Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$93,889
Complexe résidentiel Ziloj kompleks v Budve
Budva, Monténégro
depuis
$89,990
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$76,285
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom
Quartier résidentiel Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom
Quartier résidentiel Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom
Quartier résidentiel Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom
Quartier résidentiel Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom
Quartier résidentiel Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Izdavanje – Jednosoban stan 46m², Stari Aerodrom   📍 Lokacija: Stari Aerodrom – mirno i dobro povezano naselje   Detalji stana:   Površina: 46 m² Struktura: jednosoban stan (dnevna soba, kuhinja, spavaća soba, kupatilo, terasa) Potpuno funkcionalan i spreman za useljenje   💰 Cijena zakupa:…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Two bedroom apartment, 108m2, Central Point - FOR RENT
Quartier résidentiel Two bedroom apartment, 108m2, Central Point - FOR RENT
Quartier résidentiel Two bedroom apartment, 108m2, Central Point - FOR RENT
Quartier résidentiel Two bedroom apartment, 108m2, Central Point - FOR RENT
Quartier résidentiel Two bedroom apartment, 108m2, Central Point - FOR RENT
Afficher tout Quartier résidentiel Two bedroom apartment, 108m2, Central Point - FOR RENT
Quartier résidentiel Two bedroom apartment, 108m2, Central Point - FOR RENT
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,230
A fully furnished and luxuriously equipped two-bedroom apartment of 108m² is available for rent, located on the seventh floor of a residential building in Central Point. Layout: entrance hall, living room, kitchen, dining room, two bedrooms (one of which is a master bedroom), bathroom, toil…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Complexe résidentiel New premium district of Luštica Bay — Heights
Complexe résidentiel New premium district of Luštica Bay — Heights
Complexe résidentiel New premium district of Luštica Bay — Heights
Complexe résidentiel New premium district of Luštica Bay — Heights
Complexe résidentiel New premium district of Luštica Bay — Heights
Afficher tout Complexe résidentiel New premium district of Luštica Bay — Heights
Complexe résidentiel New premium district of Luštica Bay — Heights
Radovici, Monténégro
depuis
$370,797
Nombre d'étages 3
Présentation de Heights — une collection exclusive de studios, appartements et penthouses situés sur les pistes entre Centrale et Monténégro.C'est là que l'architecture élégante, les vues panoramiques et une ambiance méditerranéenne chaleureuse fusionnent en un style de vie unique premium.Pr…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller