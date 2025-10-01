  1. Realting.com
Podgorica, Monténégro
ID: 28410
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se funkcionalan i moderno opremljen magacinski prostor površine 300 m², smješten u naselju Kokoti. Objekat je tvrde gradnje sa odličnom toplotnom i zvučnom izolacijom, idealan za različite vrste skladišnih ili proizvodnih djelatnosti. Karakteristike objekta: Površina: 300 m² Visina plafona: 7,20 metara Dvoje velikih garažnih vrata – pogodna za kamione i laka manipulacija robom Industrijske utičnice – prilagođene za zahtjevniju opremu Veliki stakleni otvori – obilje prirodnog svjetla tokom dana Tvrda gradnja i kvalitetna izolacija – optimalni uslovi tokom cijele godineDodatne pogodnosti: 9 ograđenih parking mjesta u sklopu objekta Laka dostupnost i dobra povezanost sa glavnim saobraćajnicama   Cijena: 2.300 € mjesečno.   Magacin je odmah useljiv i predstavlja idealno rješenje za firme koje traže bezbjedan, praktičan i reprezentativan prostor.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Vous regardez
Immobilier commercial Poslovni prostor 300 m² na Prodaju – Kokoti, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,699
