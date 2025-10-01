  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Immobilier commercial Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica

Immobilier commercial Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica

Dalmatinska, Monténégro
depuis
$144,354
;
7
Laisser une demande
ID: 28608
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Prodaje se u potpunosti opremljen poslovni prostor, povrsine 41m2, na prizemlju stambene zgrade, u Dalmatinskoj ulici. Struktura: ulazni hodnik, tri odvojene prostorije i toalet. Nalazi se na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot. Prostor je opremljen u svrhe kozmetickog salona i kao takav se prodaje. Ispred i iza zgrade je dostupan veliki javni parking.

Localisation sur la carte

Dalmatinska, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Commerce Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$352,083
Commerce Poslovni prostor 300 m² na Prodaju – Kokoti, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,699
Commerce Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,582
Commerce Poslovni prostor 1500 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Monténégro
depuis
$1,11M
Commerce Poslovni prostor 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Vous regardez
Immobilier commercial Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Monténégro
depuis
$144,354
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Commerce Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$822
Izdaje se poslovni prostor – 80 m² – Stari Aerodrom, Podgorica     Izdaje se funkcionalan poslovni prostor ukupne površine 80 m², smješten na atraktivnoj i prometnoj lokaciji u naselju Stari Aerodrom. Prostor se sastoji od dvije etaže:   Prizemlje: 40 m² Suteren: 40 m²     Karakteristike p…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Commerce Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,347
Izdaje se poslovni prostor sa invetarom za kafic!Prostor je ukupne kvadrature 95m2 i nalazi se na jednoj od najtrazenijih lokacija u Podgorici
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Commerce Poslovni prostor 93 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 93 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 93 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 93 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 93 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Afficher tout Commerce Poslovni prostor 93 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 93 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,113
Izdaje se poslovni prostor površine 93 m², sa dva odvojena ulaza, kuhinjom i toaletom.Zbog praktičnog rasporeda pogodan je za različite djelatnosti – kancelarije, ordinacije, salone ili uslužne djelatnosti.Cijena: 1.800EUR sa uključenim PDV-om
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller