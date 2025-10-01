  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Immobilier commercial Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica

Immobilier commercial Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$1,760
;
7
ID: 28312
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se moderan i funkcionalan poslovni prostor ukupne površine 245 m², idealan za kancelarije, ordinacije, kozmetičke salone i druge djelatnosti.📍 Struktura prostora:▫️ Prizemlje – 98 m²▫️ Sprat – 89 m²▫️ Terasu u vlasništvu – 58 m² (idealan dodatak za opuštanje ili sastanke na otvorenom)✨ Karakteristike:✅ Opremljena kuhinja✅ 5 klima uređaja – optimalna klimatizacija svih prostorija✅ Video nadzor – potpuna sigurnost✅ Prostor je svijetao, funkcionalan i prilagodljiv raznim poslovnim potrebama📌 Prilika da svoje poslovanje smjestite na prestižnoj lokaciji, u prostoru koji ispunjava sve savremene standarde!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons

