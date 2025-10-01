  1. Realting.com
Quartier résidentiel Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva

Petrovac, Monténégro
depuis
$457,708
;
6
ID: 28365
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Budva
  • Ville
    Petrovac

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Na prodaju – Prostran stan u Petrovcu, 152 m², 3 spavaće sobe, 3 kupatila. Prodaje se luksuzan stan bez potrebe za dodatnim ulaganjima, osim namještaja. Nalazi se na trećem spratu zgrade, udaljenoj samo 300 metara od plaže. Detalji: Površina: 152 m²3 spavaće sobe3 kupatila Parking mjesto ispred zgrade: 10.000€.

Localisation sur la carte

Petrovac, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Quartier résidentiel Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Petrovac, Monténégro
depuis
$457,708
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
