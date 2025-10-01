  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Chalet Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica

Chalet Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica

Podgorica, Monténégro
$880,208
10
ID: 28615
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Jedinstven i šarmantan mini hotel ima 300m2. Izuzetnog stila i opremljenosti, sastoji se od 6 apartmana. Nalazi se na placu od 1.170m2. Nekretnina posjeduje i manji ljetnikovac. Predstavlja sjajnu investiciju i postoji mogućnost zakupa.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Chalet Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Chalet Kuća 240 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,760
Chalet Kuća 267 m² na Prodaju – Bjeliši, Bar
Bjelisi, Monténégro
depuis
$554,531
Chalet Kuća 90 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Monténégro
depuis
$645
Chalet Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,056
Chalet Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$880,208
