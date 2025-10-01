  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$469
;
6
Laisser une demande
ID: 28612
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 40m2, na prvom spratu stambene zgrade, u Centru. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan je u potpunosti renoviran i opremljen kvalitetnim namjestajem. Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit u visini jedne mjesecne krije!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$187,778
Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$146,701
Quartier résidentiel Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$253,500
Quartier résidentiel Stan 63 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Quartier résidentiel Stan 65 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,056
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$469
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 58 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 58 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 58 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 58 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 58 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 58 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 58 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$763
Izdaje se lijepo opremljen dvosoban stan, povrsine 58m2, smjesten na cetvrtom spratu stambene zgrade, u strogom Centru grada.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 42 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 42 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 42 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 42 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 42 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 42 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 42 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$822
Izdaje se nov i moderan poslovni prostor površine 42m², smješten u prizemlju nove luksuzne zgrade u naselju Zagorič, Podgorica, na 150m od Vezirovog mosta. Struktura: ulazni hodnik, dvije odvojene prostorije, moderno opremljeno kupatilo i prostrana terasa. Obje prostorije imaju izlaz na tera…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 70 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Monténégro
depuis
$152,569
Prodaje se namjesren dvosoban stan na Cetinju!Stan je ukupne kvadrature 70m2 i idealnog je rasporeda!Pogodan za zivot ali i za investiciju!
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller