Quartier résidentiel Stan 47 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Podgorica, Monténégro
$704
9
ID: 28611
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Jednosoban i nov jednosoban stan od 47m2 nalazi se u Central Pointu.  Lociran na prvom spratu zgrade, modernog dizajna, stan je spreman za useljenje.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

