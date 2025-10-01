  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Stan 91 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$245,285
ID: 28302
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Prodaje se trosoban stan površine 91 m², u naselju Preko Morače, u zgradi novije gradnje. Stan se nalazi na četvrtom spratu, bez lifta, i raspoređen je kao dupleks – zauzima i poslednji sprat zgrade. Prostor je funkcionalno organizovan, idealan za porodični život, a lokacija je mirna i dobro povezana, u blizini svih neophodnih sadržaja.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
