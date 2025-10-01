  1. Realting.com
Quartier résidentiel Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$275,799
;
9
ID: 28633
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Potpuno renoviran trosoban stan na prodaju u centru Podgorice.  Stan je površine 95m2 (u LP upisano 86m2). Nalazi se na trećem spratu od ukupno 10. Po strukturi je trosoban, a ima i dvije terase, zasebnu trpezariju sa kuhinjom i ostavu. Grijanje je centralno, parket hrastov. Zgrada ima javni parking.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

