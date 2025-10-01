  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Immobilier commercial Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE

Immobilier commercial Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE

Podgorica, Monténégro
depuis
$4,460
;
5
ID: 28145
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se poslovni prostor površine 347 m² kod Krivog mosta. Uz prostor dolazi i pet parking mjesta, a raspored se može prilagođavati i pregrađivati u skladu sa potrebama zakupca. Nalazi se na odličnoj lokaciji, pogodnoj za različite djelatnosti. Mjesečna kirija iznosi 3.800 €.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons

Immobilier commercial Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Podgorica, Monténégro
depuis
$4,460
Commerce Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$363,819
Površine 80 m², smješten na mezaninu, ovaj prostor je idealan za kancelarijski rad i slične poslovne djelatnosti.✅ Struktura: prostran i svijetao raspored sa kuhinjom i savršenom funkcionalnošću✅ Lokacija: prestižna poslovna zona, okružena bankama, kancelarijama i modernim objektima✅ Dodatna…
Commerce Poslovni prostor 18 m² na Izdavanje – Vezirov Most, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$352
Izdaje se poslovni prostor površine 18 m² kod Vezirovog mosta, smješten u prizemlju. Prostor je pogodan za kancelariju ili slične djelatnosti. Mjesečna kirija iznosi 300 €
Commerce Poslovni prostor 1500 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Monténégro
depuis
$1,11M
Na prodaju plac površine 5.500 m² sa dva kvalitetna magacina od po 750 m², smješten odmah uz magistralni put u Danilovgradu, na izuzetnoj lokaciji pogodnoj za razne djelatnosti. Sa zadnje strane placa prolazi željeznička pruga, što omogućava dodatnu logističku povezanost i značajne transport…
