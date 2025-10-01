  1. Realting.com
Quartier résidentiel Stan 67 m² na Prodaju – Centar, Budva

Budva, Monténégro
depuis
$217,118
9
ID: 28540
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Budva
  • Ville
    Budva

À propos du complexe

Na prodaju dvosoban stan u Budvi! Stan se nalazi na trecem spratu zgrade koja posjeduje lift! Stan posjeduje dvije terase i dva kupatila!  

Localisation sur la carte

Budva, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Quartier résidentiel Stan 67 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Monténégro
depuis
$217,118
