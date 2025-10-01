  1. Realting.com
  4. Chalet Kuća 370 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Chalet Kuća 370 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$4,694
;
10
ID: 28630
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se luksuzno opremljena kuca, povrsine 370m2, na ogradjenom placu od 600m2, na Starom aerodromu. Struktura: ulazni hodnik, dva dnevna boravka, kuhinja, trpezarija, pet spavacih soba, dva kupatila, dva garderobera, tri terase i garaza. Na placu se nalazi i pomocni objekat, kao i manji poslovni prostor. U kuci je instalirano parno grijanje, video nadzor, a kapija je na daljinsko otvaranje. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

