  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Golubovci
  4. Chalet Kuća 117 m² na Prodaju – Golubovci, Zeta

Chalet Kuća 117 m² na Prodaju – Golubovci, Zeta

Golubovci, Monténégro
depuis
$158,438
;
5
Laisser une demande
ID: 28282
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Zeta Municipality
  • Village
    Golubovci

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Prodaje se dvosobna kuća površine 117 m², sa prostranim placem od 1.710 m², smještena u Zeti, na odličnoj i pristupačnoj lokaciji. Kuća posjeduje priključak na gradski vodovod, kao i bunar. Pogodna je za porodični život, ali i za različite namjene zahvaljujući velikom placu. Cijena: 135.000 €.

Localisation sur la carte

Golubovci, Monténégro
Éducation
Épiceries

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Maison de ville Taunhaus Zhablyak
Zabljak, Monténégro
depuis
$108,179
Chalet House of 156m2 - Lepetani
Tivat, Monténégro
depuis
$399,028
Chalet Kuća 470 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Monténégro
depuis
$3,521
Chalet Kuća 215 m² na Prodaju – Luštica, Tivat
Radovici, Monténégro
depuis
$528,125
Chalet Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,113
Vous regardez
Chalet Kuća 117 m² na Prodaju – Golubovci, Zeta
Golubovci, Monténégro
depuis
$158,438
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Chalet Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Izdaje se samostalna jednosobna kuca u Tolosima!U cijenu ukljuceni svi racuni i parking mjesto!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Chalet Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor
Chalet Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor
Chalet Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor
Chalet Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor
Chalet Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor
Lastva Grbaljska, Monténégro
depuis
$469,444
Luksuzne Vile u Lastvi Grbljanskoj - Radanovići ✨ Doživite jedinstveni spoj moderne arhitekture i mediteranske topline u 12 luksuznih vila sa privatnim okruglim bazenom, prostranim dvorištima i terasama. Svaka vila površine 120m² nudi vrhunski dizajn, funkcionalnost i privatnost, sa 3 parkin…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Chalet Kuća 215 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Chalet Kuća 215 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Chalet Kuća 215 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Chalet Kuća 215 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Chalet Kuća 215 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Afficher tout Chalet Kuća 215 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Chalet Kuća 215 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,934
Izdaje se kuća površine 211 m² sa dvorištem od 200 m² u naselju Gorica C, po mjesečnoj cijeni od 2.500 €. Kuća se prostire na tri sprata i sastoji se od 4 spavaće sobe, dva dnevna boravka, dvije kuhinje, tri balkona, dva kupatila, jednog toaleta, vešeraja i špajza. Opremljena je kapijom na d…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller