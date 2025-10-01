  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Quartier résidentiel Stan 94 m² na Prodaju – Pejton, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 94 m² na Prodaju – Pejton, Podgorica

Pejton, Monténégro
depuis
$1,174
;
10
Laisser une demande
ID: 28601
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se prostran i lijepo opremljen trosoban stan, povrsine 94m2, da sedmom (poslednji) spratu stambene zgrade, u naselju Pejton. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. Nalazi se na odlicnoj lokaciji, na samo par minuta od strogog centra grada. Zgrada posjeduje dva lifta, a ulaz se redovno odrzava. U cijenu zakupa je uracunato garazno parking mjesto. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Pejton, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$469
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$411
Quartier résidentiel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Dalmatinska, Monténégro
depuis
$1,526
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$126,750
Complexe résidentiel New residential complex in Dubovica Budva
Budva, Monténégro
depuis
$100,475
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 94 m² na Prodaju – Pejton, Podgorica
Pejton, Monténégro
depuis
$1,174
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Quartier résidentiel Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Quartier résidentiel Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Quartier résidentiel Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Quartier résidentiel Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Quartier résidentiel Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Quartier résidentiel Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Igalo, Monténégro
depuis
$82,388
Predstavljamo vam savršenu garsonjeru u naselju Topla, Herceg Novi – moderno uređena i spremna za useljenje. Ova nekretnina je idealna kako za odmor i stanovanje, tako i kao investicija za rentiranje.📍 Lokacija: Topla, Herceg Novi📐 Površina: 27 m²🌊 Pogled na more: Da🚶‍♂ Udaljenost od mora: 5…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 228 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 228 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 228 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 228 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 228 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 228 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 228 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$3,756
Izdaje se četvorosoban stan površine 228 m² u novijoj zgradi u naselju Preko Morače, na drugom spratu. Jedna od soba je master spavaća soba sa sopstvenim garderoberom i kupatilom. Stan ima ukupno tri kupatila, ostavu, kao i ogroman balkon koji se prostire duž čitavog stana. U cijenu zakupa u…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Complexe résidentiel Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Complexe résidentiel Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Complexe résidentiel Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Complexe résidentiel Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Afficher tout Complexe résidentiel Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Complexe résidentiel Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$739,061
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 99–140 m²
3 objets immobiliers 3
Appartements de luxe avec piscines privées dans un développement exclusif à Tivat.Ces appartements uniques, conçus pour les acheteurs les plus exigeants, disposent de piscines privées et font partie d'un projet exclusif dans un nouveau quartier de Tivat. C'est la deuxième phase d'un complexe…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
99.0 – 134.0
745,243 – 1,23M
Apartment 3 chambres
140.0
787,258
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller