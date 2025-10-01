  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Stan 30 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 30 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$505
;
5
ID: 28195
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Moderno opermljena garsonjera nalazi se na V spratu zgrade. Spremna za useljenje - odmah.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances

