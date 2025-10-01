  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$352
;
7
Laisser une demande
ID: 28395
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se jednosoban stan na Starom Aerodromu!Stan je ukupje kvadrature 49m2 i nalazi se na trecem spratu zgrade koja posjeduje lift.Pogodan za kancelariju!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel MOVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY
Risan, Monténégro
depuis
$468,402
Appart-hôtel Kolasin Valleys
Municipalité d'Andrijevica, Monténégro
depuis
$463,891
Quartier résidentiel Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,699
Quartier résidentiel Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Monténégro
depuis
$140,833
Quartier résidentiel Stan 24 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$103,278
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$352
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Complexe résidentiel Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Complexe résidentiel Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Complexe résidentiel Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Complexe résidentiel Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Afficher tout Complexe résidentiel Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Complexe résidentiel Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Đenovići, Monténégro
depuis
$524,055
L'année de construction 2020
Nombre d'étages 5
Nouveau complexe résidentiel fermé haut de gamme avec piscine.Un tout nouveau complexe résidentiel haut de gamme dans la pittoresque ville de Djenovici sur la rivière Herceg Novi. Les fenêtres panoramiques offrent une vue imprenable sur la mer, les montagnes et le projet exclusif Portonovi.S…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Appart-hôtel Kolasin Valleys
Appart-hôtel Kolasin Valleys
Appart-hôtel Kolasin Valleys
Appart-hôtel Kolasin Valleys
Appart-hôtel Kolasin Valleys
Afficher tout Appart-hôtel Kolasin Valleys
Appart-hôtel Kolasin Valleys
Municipalité d'Andrijevica, Monténégro
depuis
$463,891
Options de finition Аvec finition
Surface 35–76 m²
5 objets immobiliers 5
Hôtels d'exception dans les vallées de Kolasin - Investissez dans le luxe et la détente au Monténégro Description du projet : Kolasin Valleys tourne une nouvelle page dans le monde de l'hôtellerie et des investissements dans la région montagneuse du Monténégro. Ce projet toutes saisons…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
47.0 – 72.0
323,917 – 595,983
Apartment 2 chambres
72.0 – 76.0
522,128 – 539,392
Studio
35.0
214,771
Développeur
Kolasin Valleys
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$763
Izdaje se opremljen dvosoban stan u Bloku 9!Stan je ukupne kvadrature 70m2 i nalazi se na prizemlju!Parking oki zgrade!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller