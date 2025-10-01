  1. Realting.com
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Bečići, Budva

Becici, Monténégro
depuis
$316,875
ID: 28624
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Budva
  • Village
    Becici

À propos du complexe

Jedinstvena prilika za kupovinu šarmantnog jednosobnog stana od 51m2, smještenog u srcu Bellemond Residence.  Ovaj elegantni osmišljen stan je sjajna kombinacija modernog dizajna, vrhunske udobnosti i luksuza. Stan se ističe prostranim dnevnim boravkom obasutim prirodnim svjetlom nudi otvoren pogled na more. Objekat nudi: 2 lifta za stanare i 1 auto lift; Konsijerž usluga 24/7; Wellness & SPA sa teretanom, bazenom i saunom; Sportsko i dječje igralište; Privatna plaža sa rezervacijama za stanovnike kompleksa; Menadžment upravljanja nekretninom i usluge preprodaje vaše nekretnine; Sistem «Pametna kuća»; Prostor za šetanje kućnih ljubimaca. Nova zgrada imaće 62 stana različite kvadrature, počev od 36 m². Svi stanovi će biti opremljeni visokokvalitetnom opremom poznatih proizvođača. Direktan pogled na more, zvuk talasa, vrhunski nameštaj i kvalitetni materijali, fitnes centar i spa centar, široka privatna plaža obeležena plavom zastavom kvaliteta - sve ovo stvara atmosferu luksuza i udobnosti. Kompanija za upravljanje će se pobrinuti za sve i obezbediti: konsijerž usluga 24/7 upravljanje vlasništvom, rezervišite mesta 24/7 na privatnoj plaži za vlasnike apartmana, usluga prevoza. Obezbeđenje i video nadzor Održavanje zelenih površina, spa i fitnes centra Ova nekretnina predstavlja izvanrednu priliku za one koji traže ekskluzivan dom u jednoj od najljepših lokacija u Budvi.

Localisation sur la carte

Becici, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

