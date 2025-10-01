  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Quartier résidentiel Stan 228 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Monténégro
$3,756
9
ID: 28266
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se četvorosoban stan površine 228 m² u novijoj zgradi u naselju Preko Morače, na drugom spratu. Jedna od soba je master spavaća soba sa sopstvenim garderoberom i kupatilom. Stan ima ukupno tri kupatila, ostavu, kao i ogroman balkon koji se prostire duž čitavog stana. U cijenu zakupa uključene su i dvije garaže. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u blizini svih važnih sadržaja. Mjesečna renta iznosi 3.200 €.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

