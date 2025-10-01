  1. Realting.com
Quartier résidentiel Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$115,953
;
2
ID: 28336
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Prodaje se jednosoban stan u izgradnju na Zabjelu.Stan je ukupne kvadrature 52m2 i nalazi se na visokom prizemlju.U cijenu uracunato parking mjesto.Rok zavrsetka Decembar 2025. Godine.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Complexe résidentiel Flayt
Boreti, Monténégro
depuis
$166,469
Quartier résidentiel Stan 36 m² na Prodaju – Pržno, Budva
Przno, Monténégro
depuis
$152,569
Immeuble WooW Ivanovici by MDRealty
Boreti, Monténégro
depuis
$125,815
Complexe résidentiel Residential сomplex in the сenter of Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$239,839
