  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Quartier résidentiel Stan 49 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 49 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica

Podgorica, Monténégro
$704
ID: 28499
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

Izdaje se opremljen jednosoban stan u Central Pointu!Stan se nalazi na petom spratu zgrade!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Podgorica, Monténégro
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
