  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Trosoban stan, 95m2, Zabjelo

Quartier résidentiel Trosoban stan, 95m2, Zabjelo

Podgorica, Monténégro
depuis
$205,382
;
8
Laisser une demande
ID: 28156
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Na prodaju trosoban stan 95m², Zabjelo, Podgorica. 🏢 Nalazi se na visokom prizemlju. ✅ Struktura stana: Ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavaće sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. 🚗 U cijenu je uračunato parking mjesto iza rampe. 📅 Rok završetka radova se očekuje u Decembru 2025. godine.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Muo Kotor Bay
Muo, Monténégro
depuis
$228,263
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Monténégro
depuis
$587
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$763
Complexe résidentiel with a seafront swimming pool in Igalo
Igalo, Monténégro
depuis
$159,375
Complexe résidentiel A STAR BAY
Prcanj, Monténégro
depuis
$151,304
Vous regardez
Quartier résidentiel Trosoban stan, 95m2, Zabjelo
Podgorica, Monténégro
depuis
$205,382
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel New residential complex with sea view in Becici
Complexe résidentiel New residential complex with sea view in Becici
Complexe résidentiel New residential complex with sea view in Becici
Complexe résidentiel New residential complex with sea view in Becici
Complexe résidentiel New residential complex with sea view in Becici
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex with sea view in Becici
Complexe résidentiel New residential complex with sea view in Becici
Becici, Monténégro
depuis
$215,317
Le complexe sera situé sur la pente de la Riviera Budva, à Bečići, dans un endroit pittoresque écologiquement propre avec un paysage urbain unique. L'éloignement du bruit de la ville, ainsi qu'une abondance de végétation créent une atmosphère de détente et de tranquillité. L'air de montagne …
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$93,889
Prodaje se jednosoban stan površine 41m², smješten na 6. (posljednjem) spratu stambene zgrade u naselju Blok 9.🔹 Osnovne karakteristike:Površina: 41m²Sprat: 6/6Zgrada posjeduje liftU blizini se nalazi veliki javni parkingStan je funkcionalnog rasporeda i dobro osvijetljenNalazi se na atrakti…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$528
Izdaje se jednosoban stan u Zagoricu.Stan je ukupne kvadrature 54m2 i nalazi se na prvom spratu zgrade.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller