  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$1,350
;
8
Laisser une demande
ID: 28215
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, u poslovnoj zoni pored Capital Plaze, izdaje se moderno uređen poslovni prostor površine 80 m².🔹 Lokacija: Zgrada Linea, poslovno srce grada🔹 Površina: 80 m²🔹 Cijena zakupa: 1.150 € mjesečno🔹 Garaža: obezbijeđeno parking mjesto🔹 Namjena: idealno za kancelarije, predstavništva, agencije i druge poslovne aktivnostiProstor je svijetao, funkcionalan i pozicioniran u neposrednoj blizini brojnih institucija, hotela, banaka, restorana i šoping centra. Lokacija garantuje prepoznatljivost, odličnu dostupnost i prestižan poslovni imidž.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$156,090
Quartier résidentiel Stan 37 m² na Prodaju – Bijela, Herceg Novi
Bijela, Monténégro
depuis
$104,217
Quartier résidentiel Stan 120 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$422,500
Quartier résidentiel Two bedroom apartment in Tivat – new building
Tivat, Monténégro
depuis
$248,806
Quartier résidentiel Centar, Dvosoban stan, Izdavanje
Podgorica, Monténégro
depuis
$822
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,350
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Izdaje se jednosoban lijepo opremljen stan povrsine 40m2. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji u ulici 4. jula u novoj zgradi Razvrsja.Cijena: 500€
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Luxuriously furnished one bedroom apartment in City kvart
Quartier résidentiel Luxuriously furnished one bedroom apartment in City kvart
Quartier résidentiel Luxuriously furnished one bedroom apartment in City kvart
Quartier résidentiel Luxuriously furnished one bedroom apartment in City kvart
Quartier résidentiel Luxuriously furnished one bedroom apartment in City kvart
Afficher tout Quartier résidentiel Luxuriously furnished one bedroom apartment in City kvart
Quartier résidentiel Luxuriously furnished one bedroom apartment in City kvart
Krajova, Monténégro
depuis
$156,090
Luxuriously equipped apartment for sale in Acton building in City kvart. The surface area of the apartment is 47 m2, it is located on the fourth floor, and is oriented towards the east. Technical devices in the apartment are Bosch and Samsung, electric blinds, underfloor heating in the bathr…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complexe résidentiel New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complexe résidentiel New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complexe résidentiel New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complexe résidentiel New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complexe résidentiel New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complexe résidentiel New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Becici, Monténégro
depuis
$199,721
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 6
Un tout nouveau bâtiment résidentiel moderne dans la ville balnéaire populaire de Bečići. Le bâtiment est situé sur l'autoroute Adriatique, à seulement 10 minutes en voiture du centre de Budva. À proximité, vous trouverez un supermarché et des restaurants de fruits de mer. C'est le cinquième…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller